Staking streekvervoer woensdag gaat door

Connexxion-bus op het stationsplein in Goes (foto: Omroep Zeeland)

"Helaas, we hadden het graag anders gezien", zegt onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen. In eerste instantie zou de staking vanaf vandaag ingaan, maar de actie werd twee dagen uitgesteld om bemiddelaars meer tijd te geven een oplossing te vinden. Severijns: "We hebben nu een terugkoppeling gekregen van de bemiddelaars. De uitkomst is een koude douche. Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel."

CNV Vakmensen kondigt een staking van 72 uur aan, als er dan nog geen goed resultaat op tafel ligt, kan de staking verlengd worden. Vakbond FNV gaat voor onbepaalde tijd staken.

Loonsverhoging en (plas)pauze

Er is al maanden bonje tussen werkgevers en vakbonden in het streekvervoer. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze. De afgelopen maanden organiseerden de bonden dagenlange estafettestakingen, steeds in een ander deel van het land. In april en mei staakten de Zeeuwse buschauffeurs enkele dagen.

"De werkgevers weten van geen wijken; er blijkt geen enkele verbetering mogelijk. Dat betekent dat we vanaf woensdag volop in actie gaan."

Lees ook: