Massimo Tutti laat een tropische storm razen

Massimo Tutti - Chaahk Strikes

De titel verwijst naar de Maya god Chaahk van regen en onweer. Het nummer bevat dan ook echte field-recordings van Maya taal en -instrumenten en geluiden uit de Mexicaanse cultuur en natuur. De video is wederom een mash-up van retro cult spy-fi films, eigen artwork, video-effecten en eigen materiaal van zijn verblijven in de Mexicaanse Caraïben.

Het soloproject The Dark Rum Files komt voort uit zijn liefde voor retro soundtracks, eurospy films en spyfi series uit de jaren '60. Eerder verschenen Our Man In The Caribbean en Enjoy The View While You Can.

Maxim schreef en produceerde alle muziek zelf in zijn Small Room Recordings. Hij brengt zijn muziek uit op zijn eigen label Avant Garden productions.

Massimo Tutti (foto: Maxim S. Calda)

De eerste single Our Man in The Caribbean is inmiddels gedraaid op enkele Amerikaanse radiozenders, waaronder The Retro Cocktail Hour (Kansas) en The Exotic Tiki Island radio De track kreeg een positieve vermelding door Koop Kooper's Cocktail Nation.

Massimo Tutti - Our Man In The Caribbean

Massimo Tutti - Enjoy The View While You Can