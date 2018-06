Fipronil-affaire eigen schuld van de sector? Nee, vinden de Zeeuwse kippenboeren

Kippen in stal (foto: Omroep Zeeland)

Een kwalijke zaak vindt de commissie, die concludeert dat niemand voldoende oog had voor de voedselveiligheid. De overheid niet, maar ook de boeren zelf hebben schuld, vindt de commissie. Maar Nelleke Blok, binnen de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) de vertegenwoordiger van de Zeeuwse kippenboeren, vindt dat de schuld niet bij hen kan worden neergelegd. "Wij hebben dat fipronil toch niet in het middel gestopt?!"

Te mooi om waar te zijn

Het verkooppraatje van het Nederlandse stalreinigingsbedrijf Chickfriend leek te mooi om waar te zijn: een biologisch bestrijdingsmiddel dat kippen in een handomdraai parasietenvrij maakt en zelfs effectief is tegen bloedluis, een zeer hardnekkige kippenparasiet. En het bleek ook te mooi om waar te zijn: het bestrijdingsmiddel was niet alleen niet-biologisch, het bevatte zelfs de giftige stof fipronil.

Natuurlijk waren er, ook in Zeeland, boeren de twijfelden aan het middel van Chickfriend, en dus waren er ook boeren die het middel niet hebben gebruikt. Maar daarom de andere bedrijven ervan betichten dat ze het financiële belang vóór de voedselveiligheid stellen, dat gaat Blok veel te ver.

'Wij wisten niet beter'

"Voor de meeste bedrijven wat het gewoon mooi meegenomen dat het middel zo goed werkte. En wij wisten niet beter dan dat het gewoon was goedgekeurd en dus gebruikt mocht worden", aldus Blok.

Wat Nelleke Blok betreft ligt de schuld van de hele fipronil-affaire bij het bedrijf dat het middel door hun schoonmaakmiddel gemengd heeft. "Zij zijn de schuldige, niet de overheid, de NVWA of de kippenboeren zelf."

Betere controles

De commissie Sorgdrager wil dat er betere controles komen en dat voedselveiligheid weer voorop komt te staan, maar volgens Blok gebeurt dat nu al volop. "Die controles waren al heel scherp, en zijn na de fipronil-kwestie alleen nog maar strenger geworden."

Lees ook: