Geen cel maar gedwongen opname voor bedreiger Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb (foto: Wouter Engler)

De man gebruikte ten tijde van de bedreiging overmatig veel cannabis. Uit onderzoek blijkt dat hij daardoor niet wist wat hij deed en dus volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij krijgt dan ook geen gevangenisstraf.

Leger des Heils stapte naar de politie

De verdachte heeft een gezin en wordt begeleid door het Leger des Heils. In een gesprek met zijn woonbegeleider zou hij begin dit jaar hebben gedreigd de burgemeester van Rotterdam iets aan te doen en daarna zichzelf van het leven te beroven. Het Leger des Heils stapte naar de politie en de man uit Sint-Maartensdijk werd opgepakt.

Burgemeester Aboutaleb is van de bedreigingen op de hoogte gebracht en heeft aangifte gedaan. Tijdens een eerdere zitting verklaarde de verdachte dat hij nooit daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren. "Ik zeg van alles, maar zou het nooit doen", zei hij tegen de rechter.

Slaapproblemen en frustraties

De dreigende uitingen kwamen volgens de verdachte voort uit slaapproblemen en frustraties over bepaalde zaken in de samenleving die hij volgt via Facebook. Zoals wat er in Rotterdam met Leefbaar Rotterdam gebeurt op dit moment. "Die partij wordt aan de kant gezet. Ik vind dat niet kunnen. Dat frustreert", zei hij tijdens de zitting.

Uit het psychiatrisch rapport bleek dat de kans op herhaling van verbale bedreigingen groot is als de verdachte niet behandeld wordt. Verder wordt in het rapport vermeld dat de bedreiging de verdachte niet kan worden aangerekend, omdat hij ontoerekeningsvatbaar is door zijn cannabisverslaving in die tijd.

Aanbevelingen uit psychiatrisch rapport opgevolgd

De advocaat van de verdachte pleitte eerder tegen gedwongen opname. Dat zou onwenselijk zijn, omdat de man niet daadwerkelijk een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. De rechter heeft echter de aanbevelingen uit het psychiatrisch rapport opgevolgd en de man gedwongen behandeling opgelegd.

Aboutaleb bij Studio Rusland (foto: NOS)

De rechtszaak tegen de man uit Sint-Maartensdijk heeft niets te maken met de extra beveiliging die Rotterdamse burgemeester Aboutaleb nu krijgt. Die is ingevoerd nadat er op donderdag 14 juni een doodsbedreiging binnenkwam na een raadsdebat over een Pegida-demonstratie, zei Aboutaleb gisteren bij Studio NOS Rusland.

