Goes pakt mensenhandel aan; 'Ik kijk bijvoorbeeld of iemand zenuwachtig is'

Janety Menheere is die nieuwe aandachtsfunctionaris Mensenhandel bij de gemeente Goes. Collega's kunnen bij haar terecht als ze situaties tegenkomen waarbij ze een raar onderbuikgevoel krijgen. "Wij krijgen veel arbeidsmigranten aan de balie die een burgerservicenummer nodig hebben om hier te komen werken. Als zo iemand zich zenuwachtig of onrustig gedraagt, kan dat een signaal zijn dat er iets niet goed zit."

Boete bij ziekmelding

Vaak wordt bij mensenhandel aan gedwongen prostitutie gedacht, maar het komt ook in andere vormen voor. "Denk maar eens aan een Pool die in de fruitteelt komt werken en verplicht in een stacaravan van zijn baas moet wonen tegen een hoge huur. Of die een boete krijgt als hij zich ziek meldt. Dat is arbeidsuitbuiting."

Bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel komen per maand zo'n tien signalen uit Zeeland binnen van mogelijke mensenhandel. Mensenhandel kent verschillende vormen: - Criminele uitbuiting: mensen worden ingezet om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren

- Seksuele uitbuiting: mensen worden onder dwang in de prostitutie te werk gezet

- Arbeidsuitbuiting: mensen worden onderbetaald of gedwongen tot bepaalde huisvesting

Arbeidsmigranten vormen een risicogroep als het gaat om uitbuiting (foto: Omroep Zeeland)

Voordat er een aandachtsfunctionaris Mensenhandel was, kon niemand eigenlijk zijn onderbuikgevoelens of vermoedens kwijt. "Nu is het duidelijk dat ze bij mij terecht kunnen", zegt Janety Menheere. "Zo raken signalen niet in de vergetelheid."

Waterbedeffect

Menheere hoopt dat ook de andere Zeeuwse gemeenten zich meer op mensenhandel gaan richten. "Anders krijg je een waterbedeffect. Het zou mooi zijn als we samen de puzzelstukjes bij elkaar kunnen zoeken en zo slachtoffers uit hun situatie te helpen."