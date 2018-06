Jeffrey Rijkhals wil 'Zeeuwse Usain Bolt' worden

Bij het kogelstoten, hoogspringen en op de 80 meter sprint was Rijkhals de beste Zeeuw in zijn leeftijdscategorie. "Ik ben tevreden. Bij het hoogspringen heb ik zelfs mijn pr verbeterd. Dat staat nu op 1.50. Daar ben ik blij mee", aldus Rijkhals na afloop van de Zeeuwse kampioenschappen.

Fanatiek

Het succes voor de atleet van Dynamica uit Vlissingen komt niet uit de lucht vallen. Op het Nederlands kampioenschap werd hij eerste bij het verspringen en tweede op de sprint. "Ik ben vrij fanatiek met mijn sport bezig en train drie keer in de week met de volwassenen mee."

Jeffrey Rijkhals in actie tijdens de Zeeuwse kampioenschappen (foto: Omroep Zeeland)

Rijkhals is voor zijn dertien jaar redelijk uit de kluiten gewassen. Zeker vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. "Hij is inderdaad wat groter en sterker dan de gemiddelde D-junior. Daar ligt zijn kracht", zegt Edward de Leng, één van de trainers van Rijkhals. "Hij is echt één van de grote talenten in Nederland op dit moment. Hij kiest nu voor de meerkamp en dat is slim. Specialiseren kan altijd nog."

Hij heeft er zeker het talent en de drive voor, maar je moet ook een beetje geluk hebben en vrij blijven van blessures" Edward de Leng, één van de trainers van Rijkhals

Het doel van Rijkhals is duidelijk: "Ik hoop ooit op de Olympische Spelen te staan en kampioen te worden". Of dat gaat lukken valt nog te bezien. "Hij is nog maar dertien en heeft nog een lange weg te gaan", zegt De Leng. "De Nederlands top moet hij kunnen halen. Daar heeft hij zeker het talent en de drive voor, maar je moet ook een beetje geluk hebben en vrij blijven van blessures."

Zeeuwse Usain Bolt

Wie weet zien we Rijkhals dus over een paar jaar nog eens terug op een EK, WK of de Olympsiche Spelen om in de voetsporen te treden van zijn grote held: "Ik zou best de Zeeuwse Usain Bolt willen worden. Dat zou mooi zijn."