Natuurprojecten in grenspark Groot-Saeftinghe kunnen nog niet zonder subsidie

Er zijn successen geboekt, maar zonder subsidies lukt het nog niet. Daarom zijn de betrokken landbouwers bang voor de toekomst van het project. Zoals Martin Dekker uit Hulst. "We hebben laten zien dat het resultaat heeft. Het zorgt voor een betere biodiversiteit, en vogelsoorten die dreigen te verdwijnen zien we vaker. Zoals de patrijs, de leeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart."

Zorgen over toekomst

Omdat het bij Dekker gaat om een pilot van grenspark Groot Saeftinge krijgt hij er nu een vergoeding voor. "Daar kan ik het van doen", zegt hij. "Maar dat blijft niet zo en daar maak ik me zorgen over. Dit zal waarschijnlijk het laatste jaar zijn dat ik er geld voor krijg vanuit dit project. Het zou het beste zijn als we de kosten zelf terug kunnen verdienen, en daar zijn we in deze pilot dan ook naar op zoek. Maar dat lukt nog niet altijd."

Landbouwers presenteren natuuraanpak in Grenspark Groot Saeftinghe

De vraag is of Dekker na afloop van de pilot van het grenspark een beroep kan doen op geld van de provincie Zeeland. "Het gebied waar er geld is voor de ingezaaide akkerranden is kleiner geworden, dus niet alle boeren kunnen meedoen. Je doet er aan mee, je ziet dat het zijn vruchten afwerpt en het zou heel jammer zijn als je er niet mee door kunt gaan. Daar maak ik me zorgen over."

