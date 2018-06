Klachten over waterdruk in Domburgse hotels; 'Geen espresso en te zachte douchestraal'

"De druk is al maanden minder", zegt Tom Maas van Hotel Nehalennia. Dat merkt hij vooral aan zijn espresso-apparaat dat het niet doet als de waterdruk aan de lage kant is. "Er zijn al verschillende monteurs bij geweest, omdat ik eerst niet wist wat er aan de hand was, maar uiteindelijk bleek dat het apparaat het niet deed vanwege de lage waterdruk."

Telefoontje met Evides

Maas haalde verhaal bij waterbedrijf Evides en kreeg te horen dat er waarschijnlijk minder druk was door werkzaamheden aan het nieuwe waterpompstation in Vrouwenpolder. Hij moest nog even geduld hebben totdat dat klaar was. Afgelopen vrijdag was het zover, maar Maas merkt geen verschil. "Ik ben de volgende ochtend een kwartiertje eerder opgestaan voor een bakje koffie en ik krijg weer de melding dat de druk te laag is."

"Ook mijn koffiezetapparaat weigert door de fluctuerende waterdruk", vertelt John Peter Dingemanse van Hotel Zonneduin. (foto: Omroep Zeeland)

Ook in de naastgelegen hotels hebben ze last van de lage waterdruk. "Ook mijn koffiezetapparaat weigert door de fluctuerende waterdruk", vertelt John Peter Dingemanse van Hotel Zonneduin. "En zet je aan het einde van de dag als iedereen van het strand komt de sproeier in de tuin, dan spuit 'ie het ene moment 2,5 meter hoog en het andere moment 75 centimeter".

'Het is gewoon vervelend'

Volgens beide heren klagen de gasten op hoger gelegen etages ook over te weinig druk met douchen. "Het is gewoon vervelend. En je bent ook twee keer zo lang bezig om de tuin te sproeien", zegt Dingemanse tot besluit.

Een woordvoerder van Evides laat weten dat er een verband lijkt te zijn met de werkzaamheden aan het leidingnet. Die kunnen effect hebben op de waterdruk in Domburg. Het wrange is dat die werkzaamheden uitgevoerd worden om deze klachten te voorkomen.

Waternet extra zwaar belast

In het hoogseizoen neemt de bevolkingsdichtheid van Walcheren en Noord-Beveland flink toe, dus wordt het waternet extra zwaar belast. Dit zorgt voor lagere waterdruk. Om dit te ondervangen wordt een nieuw pompstation aangelegd in Vrouwenpolder, maar dat zorgt dus mogelijk voor precies datgene wat het moet voorkomen. Evides zoekt zoekt nu uit of dat daadwerkelijk zo is.

