Deel dit artikel:











Duivenmelker is ten einde raad; 'Roofvogels hebben al twaalf van mijn duiven gepakt'

Duivenmelkers in Nederland luiden de noodklok: hun geliefde prijswinnende vogels worden steeds vaker door roofvogels gegrepen. In Zeeland per duivenmelker gemiddeld dertig keer per jaar. Rinus Kleppe uit Kerkwerve zag zijn duiven dit jaar twaalf keer verdwijnen in de klauwen van een valk: "Het is best een mooi gezicht, maar niet als het je eigen duiven zijn."

Volgens Kleppe ligt het probleem bij de bescherming van roofvogels. "Ze worden nu gepamperd en dat is echt niet meer nodig. Jaren geleden ging het slecht en moesten roofvogels worden beschermd, maar inmiddels zijn er weer zoveel dat juist de duiven gevaar lopen." 'We halen ook geen ramen weg' De Vogelbescherming kijkt er anders tegenaan. Volgens hen gaan er meer duiven dood doordat ze tegen een raam aanvliegen, dan dat ze door roofvogels worden gegrepen. "En ramen halen we ook niet weg omdat er duiven tegenaan vliegen", aldus Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. Het zou ook helemaal niet zo goed gaan met de roofvogels in Nederland, alleen het aantal slechtvalken neemt toe. Duivenmelker Rinus Kleppe is dit jaar al 12 postduiven kwijtgeraakt aan roofvogels (foto: Omroep Zeeland) Toch is Kleppe er heilig van overtuigd dat roofvogels zijn prijsdieren grijpen. "Dat doet toch wel wat met je, want je kweekt ze zelf en traint ze van kleins af aan." Maar van hem hoeven niet alle roofvogels weg. "Nee hoor, absoluut niet, ik vind ze heel erg mooi, maar wat mij betreft laten we gewoon de natuur de natuur. Van de roofvogels valt er dan wel eens een ei uit het nest en van mijn duiven wordt er wel eens één gegrepen, maar dat is de natuur."