Boze campinggasten komen in actie tegen weghalen stacaravans

Campinggasten op de Veerhoeve voeren actie tegen verwijdering op de camping in 2019. (foto: Omroep Zeeland)

Twee weken geleden kondigde de eigenaar van camping aan dat de stacaravans weg moesten omdat ze niet meer rendabel zijn. Daar zijn de campinggasten het niet mee eens en daarom zijn ze een commissie gestart om uit te zoeken of ze wel zomaar van de Veerhoeve gegooid kunnen worden.

Verkopen van de caravan

Zaterdag heeft de commissie, bestaande uit zes kampeerders, een informatiebijeenkomst gehouden om de andere gasten te infomeren. "Een aantal van de bewoners wisten en weten, nog van niks", zegt Anneke Schraa, lid van de commissie. "Andere gasten zijn al bezig met het verkopen van hun caravan, die zijn er helemaal klaar mee." Volgens Schraa lopen er op het park al verschillende opkopers rond die de stacaravans met inboedel willen opkopen.

Campinggasten van de Veerhoeve zetten commissie op tegen uitzetting

Nog geen vergunningen

Maar zover hoeft het nog niet te komen, zegt Schraa. In november 2019 zouden de stacaravans van het park moeten maar volgens de commissie zijn er nog geen vergunningen voor de luxe chalets. "Daarom was de bijeenkomst vooral bedoeld om de gasten te kalmeren, er was veel verbazing, woede en verdriet", vertelt Schraa. "Daarom werd er ook al snel geroepen dat we er wel leuke zomer van moeten te maken. We zijn een campingfamilie in goede en slechte tijden."