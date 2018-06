Kerkhove treft Bouzkova op Wimbledon

Lesley Kerkhove uit Zierikzee op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

Kwalificatierondes

Het tennistoernooi in London hoort bij de vier grootste tennistoernooien van het jaar. Kerkhove zal op Wimbledon drie kwalificatierondes moeten overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. In het dubbelspel is Kerkhove (26) met haar Wit-Russische partner Marozava wel rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.

De wedstrijd tussen Kerkhove en Bouzkova wordt dinsdag gespeeld.