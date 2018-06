Mariniers mogen ludiek bedoeld 'wenarrangement' niet aannemen

Mariniers salueren tijdens oefening (foto: Omroep Zeeland)

Het arrangement was bedoeld als beloning voor de mariniers die de ludiek bedoelde quiz over Zeeland hebben ingevuld. Die zogenoemde Grote Korps Mariniers Zeeland Quiz zat vol vooroordelen over onze provincie, die het provinciebestuur met behulp van het wenarrangement weg hoopte te nemen bij de mariniers.

Met ludieke vragen over Zeeland, wil de provincie de discussie luchtig houden (foto: Omroep Zeeland )

Dat ze dit cadeau volgens de Defensierichtlijnen niet aan mogen nemen, werd in eerste instantie uitgezocht door RTV Utrecht. Desgevraagd bevestigt provinciewoordvoerder Ilona Vette dat het plan nu inderdaad in duigen valt. "Het is heel jammer, ook voor alle bedrijven die hieraan mee hebben gewerkt."

Tips voor leuke activiteiten

In het arrangement zaten onder meer twee gratis overnachtingen, een dinervoucher en een 'Ontdek Zeeland-pakket' met tips voor leuke activiteiten in onze provincie. Het pakket is samengesteld in samenwerking met het VVV Zeeland, Strandpark De Zeeuwse Kust en hotels van Tekust.com. "Als je met zoveel partijen samen zo'n pakket samenstelt, zit je al gauw boven die 50 euro", aldus Vette.

Hoewel gedeputeerde Jo-Annes de Bat de actie eerder omschreef als geslaagd, hadden maar veertig mariniers de quiz ingevuld, van de 1800 mariniers die nu in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn gelegerd zijn. Ook lijkt de actie onder de protesterende mariniers eerder averechts te werken. De militaire vakbond AFMP zei eerder al dat het dagelijks provinciebestuur hiermee finaal de plank mis slaat.

'Guerrillacampagne'

De quiz en het arrangement zijn onderdeel van wat De Bat eerder een 'guerrillacampagne' noemde, om de mariniers te laten zien dat Zeeland zo slecht nog niet is. Zo stuurt de provincie een Zeeuwse delegatie naar de familiedag voor de mariniers in Doorn. Daar wordt onder meer met behulp van virtual reality getoond hoe mooi onze provincie is.

Ondertussen is het nog maar de vraag of de verhuizing van Doorn naar Vlissingen doorgaat. De kritiek op de verhuizing lijkt gehoor te krijgen in de Tweede Kamer. Meerdere partijen in de Kamer geven inmiddels aan tegen de verhuizing te zijn, maar staatssecretaris Barbara Visser zei vorige week nog dat de verhuizing wat het kabinet betreft gewoon doorgaat, zoals gepland.

