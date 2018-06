"Als het je niet bevalt, dan kun je gaan..." Zwartboek over werkdruk bij Arduin

FNV heeft ruim een jaar gewerkt aan het zwartboek van medewerkers van Arduin. Het werd vanavond overhandigd aan de directeur van Arduin Peter van Wijk. Buiten het hoofdkantoor in Middelburg stonden zo'n twintig medewerkers en ouders samen met FNV-vertegenwoordigers te wachten op de directeur. Die kwam uiteindelijk naar buiten en na enig heen en weer gepraat mocht iedereen naar binnen om het zwartboek uit te reiken en een toelichting te geven.

Hoog ziekteverzuim

Na afloop van het gesprek van ruim een uur erkende Van Wijk dat het een en ander in het zwartboek klopt, maar dat dat te maken heeft met het veranderingsproces binnen Arduin. "We zijn bezig met verhuizen van cliënten zodat er beter toezicht gaat komen, er betere kwaliteit van zorg komt en mensen minder alleen komen te staan." Ook het ziekteverzuim, dat ligt op 7,60 procent noemt hij hoog, maar dat komt in de sector vaker voor, zo voegt hij er aan toe.