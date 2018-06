Deze vragen heeft de politie over de zaak Ploegstra

Sandra Ploegstra, echtgenote van Herman Ploegstra, toont foto van haar vermiste man (foto: Omroep Zeeland)

Het cold case team vermoedt dat het antwoord dichtbij is, maar op dit moment zijn er nog geen verdachten in beeld. Er is ook nog altijd een beloning uitgeloofd voor de gouden tip: 15.000 euro. Die beloning staat al jarenlang uit, maar heeft nog niets opgeleverd.

Tijdens een bijeenkomst in Oostburg waar 25 geïnteresseerden werden bijgepraat, werd duidelijk dat antwoord moet komen op de volgende vragen:

Wie weet er meer over Hermans buitenechtelijke relaties?

Het cold case team weet al van meerdere mogelijke buitenechtelijke relaties, maar is nog op zoek naar meer informatie over een Marokkaanse vrouw waar Herman volgens getuigen mee om zou gaan. De politie weet nog niet om wie het gaat.

Waar kluste Herman bij ten tijde van zijn verdwijning?

Volgens zijn baas verdiende hij een zakcentje bij, mogelijk met zwart werk. De politie wil nu weten waar hij toen bijkluste.

Waar is Hermans geheime telefoon?

Hij had een tweede telefoon om zo zijn buitenechtelijke escapades geheim te houden. Die telefoon is nooit gevonden.

Waar ging Herman heen als hij wegsloop op zijn werk?

Tijdens een werkdag ging hij weleens ongeoorloofd weg, de politie wil nu weten waarnaartoe.

Naar wie belde Herman vanaf de kraanmachine?

Volgens getuigen zat hij urenlang te bellen, de politie wil weten met wie.

Werd Herman bedreigd door criminelen?

In de periode voor zijn verdwijning zou hij meerdere malen zijn bedreigd, de politie wil nu weten of hij bij criminele activiteiten betrokken was.

Emotionele oproep

Tijdens de informatieavond werd ook aandacht besteed aan de impact van deze zaak op de familie. Hermans oudste broer Jan deed daarom een emotionele oproep: "Dit is heel moeilijk, maar ik ben gekomen om te kijken of we dit samen kunnen oplossen, om antwoorden te krijgen op alle vragen. Ik hoop echt dat er antwoorden komen. En aan iedereen die wat weet, zeg ik: meld het. Hoe klein het ook is. Dank u wel."

Briefje van de dochter van Herman Ploegstra over de verdwijning van haar vader (foto: Politie)

Papa, ik mis je

Ook werd een briefje getoond dat dochter Anouk korte tijd na de verdwijning van haar vader schreef. "Papa, ik mis je en ik wil je zien, maar dat gaat niet en ik hoop dat je gevonden wordt", schreef ze destijds.

