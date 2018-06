Deel dit artikel:











Politiehond vindt inbreker in de bosjes

Een 25-jarige Goesenaar is afgelopen nacht betrapt bij een inbraak op een bouwterrein aan de Contrabasweg in Goes. Hij probeerde zich nog in de bosjes te verstoppen, maar politiehond Bodhi wist hem te vinden.

(foto: Politie) De man gaf zich toen Bodhi bij hem kwam snuffelen direct over. Politiemensen ontdekten vervolgens dat de Goesenaar een tas met inbrekerswerktuigen bij zich had en hebben hem meegenomen. Of op het bouwterrein iets is gestolen zoekt de politie nog uit.