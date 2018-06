'Onze werkleerbedrijven zijn geluksfabriekjes, wie wil daar nu niet werken?'

Inmiddels zijn er in Zeeland al negen verschillende werkleerbedrijven, waar zo'n 450 mensen werkzaam zijn. Naast dat het een manier is om mensen hun eigenwaarde terug te geven, levert het volgens WLB Zeeland de maatschappij geld op.

Volgens manager bij WLB Zeeland Vincent van den Dries is het de goedkoopste zorg die er is. "Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die werken minder naar de psychiater gaan en ook minder medicijnen gebruiken."

Hij wijst erop dat een dag klinische opname zo'n 600 euro kost. "Daar kun je bij WLB Zeeland ruim een maand voor werken. Uiteindelijk is het zo dat elke euro die in een werkleerbedrijf wordt gestopt, de maatschappij 2,25 euro oplevert."

Beter slapen

Daarnaast blijkt dat medewerkers beter slapen, ze meer sociale contacten krijgen en ze minder overlast geven in de buurt waar ze wonen. Ook geeft een kwart van de medewerkers aan minder vaak klinisch opgenomen te zijn dankzij hun werk.

Sebastiaan is Lego aan het sorteren (foto: Omroep Zeeland)

Hij noemt de negen werkleerbedrijven - zoals gezegd - 'geluksfabriekjes'. "Mensen zijn in eerste instantie niet enthousiast als ze hier binnen stappen. Meestal is het omdat ze gedwongen worden door hun behandelaar of familie. Het zijn mensen die keer op keer zijn vastlopen in regulier werk en die al heel vaak teleurgesteld zijn."

Opbloeien

Maar Van den Dries merkt dat ze na een aantal weken opbloeien. Ze krijgen meer sociale contacten, gaan enthousiast aan het werk en het belangrijkste: ze horen er weer bij. Een van de werkleerbedrijven van WLB Zeeland is de Bloksjop in Middelburg.

Kinderen kunnen ook Lego kopen in de Bloksjop (foto: Omroep Zeeland)

Alle Lego in de Bloksjop wordt allemaal gratis aangeboden door bedrijven en particulieren en komt uit het hele land. Het wordt opgestuurd, maar ze hebben ook een chauffeur die de Lego komt ophalen.

Vincent van den Dries: "Het komt voor dat onze chauffeur helemaal naar Groningen rijdt voor een grote hoeveelheid Lego." Alle Lego die binnenkomt wordt eerst gecontroleerd op beschadigingen. Daarna wordt alles in een zak gestopt en gewassen in de wasmachine.

Lego-shop

Als de Lego is gewassen, worden alle steentjes en onderdelen gesorteerd. Het merendeel komt in het magazijn terecht, waar meer dan 1300 plastic bakken staan en via een bepaald systeem makkelijk te vinden zijn. Belangstellenden kunnen via de site van de Bloksjop losse steentjes en onderdelen kopen. En in de Lego-shop worden complete sets verkocht.

Legopoppetjes in de Bloksjop (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan Van den Dries ligt, heeft WLB Zeeland een missie. "Het streven is om de komende vijf jaar komende vijf jaar nog zo'n 450 extra banen voor mensen met psychische problemen te creëren. Er zitten namelijk nog steeds veel te mensen achter de geraniums en dat hoeft dus helemaal niet. Want er is voor iedereen passend werk."

Overal een werkleerbedrijf

Volgens van den Dries zou elke Zeeuwse regio, dus ook Tholen en Schouwen-Duiveland, een werkleerbedrijf moeten krijgen. Maar daarvoor is wel samenwerking nodig met gemeenten.