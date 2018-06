Bezoeker bewonersbijeenkomst Ploegstra: 'Ik was één van die buitenechtelijke relaties'

Sommige bezoekers hebben geen moeite om te vertellen waarom ze bij de bijeenkomst zijn. "Ik was één van de buitenechtelijke relaties van de heer Ploegstra, zo'n tien, vijftien jaar geleden. Dat is de reden dat ik hier ben", zegt een vrouw. "Ik hoop voor de familie dat de zaak snel opgelost wordt."

Indrukwekkend

Naast de 25 bezoekers was ook de familie van Herman Ploegstra met zo'n tien mensen vertegenwoordigd bij de bijeenkomst. Broer Jan deed een emotionele oproep aan de aanwezigen om alles te vertellen wat ze weten.

Bij het weer naar buiten lopen uit het gemeentehuis van Oostburg, zegt een van de geïnteresseerden onder de indruk te zijn van die oproep. "Het was indrukwekkend. Als je die familie zo ziet zitten, die dochter... Ik hoop dat het wordt opgelost."

Briefje van de dochter van Herman Ploegstra over de verdwijning van haar vader (foto: Politie)

Sinds de heropening van de zaak heeft het cold case team van de politie niet stilgezeten. Bij de presentatie werd ook toegelicht wat er tot nu toe gedaan is en welke onderzoeksactiviteiten er nog aankomen.

Wat heeft de politie afgelopen week gedaan? - De auto van Ploegstra is in beslag genomen voor nieuw onderzoek

- De agenda van Ploegstra is in beslag genomen

- Vanuit een helikopter zijn beelden gemaakt van IJzendijke

- Diverse getuigen zijn opnieuw of voor het eerst gehoord

- Er is een bewonersbijeenkomst gehouden Wat gaat de politie komende tijd nog doen? - Er worden nog meer getuigen gehoord

- Er worden mogelijk meer spullen in beslag genomen

- De luchtbeelden worden bestudeerd, dit kan eventueel leiden tot graafwerkzaamheden

Een van de nieuwe feiten die nu naar buiten komen zijn de mysterieuze notities in Hermans agenda. De politie hoopt dat er mensen zijn die weten wat deze vreemde tekens betekenen.

De politie toonde een mysterieuze notitie in de agenda van Herman Ploegstra. Wie weet wat dit betekent? (foto: Politie)

Dat is een van de vragen die de politie tijdens de bijeenkomst voorlegde aan de bezoekers. Daarnaast is de politie onder meer op zoek naar meer informatie over een vermeende buitenechtelijke relatie met een Marokkaanse vrouw en over de plek waar Herman naast zijn werk als kraanmachinist bijkluste ten tijde van zijn verdwijning.

Lees ook: