Hier komt de nieuwe huisartsenpost op Walcheren

Impressie nieuwe huisartsenpost Middelburg (foto: Maron Healthcare)

De huisartsenpost zit nu nog bij het ziekenhuis in Vlissingen, maar verhuist naar Middelburg vanwege de centrale ligging. Vanuit Domburg of Vrouwenpolder hoeven patiënten niet meer naar Vlissingen, maar kunnen ze dichterbij in Middelburg terecht.

Reistijd wordt korter

Voor de meeste Walcherse dorpen wordt de reistijd naar de HAP dus korter. Dat geldt ook voor patiënten die voor verder onderzoek worden doorgestuurd naar het ziekenhuis in Goes. De nieuwe HAP in Middelburg ligt aan de rotonde met de oprit naar de N57. Je bent zo op de A58 en snel in Goes.

(foto: Omroep Zeeland)

Huisartsenpost is voor spoedeisende huisartsenzorg De huisartsenpost is er alleen voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekend en feestdagen, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De HAP is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 8.00 uur. Op zaterdag en zondag en op officiële feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag geopend. Je kunt er niet rechtstreeks naartoe, je moet eerst bellen voor een afspraak.

De HAP komt in een nieuw medisch centrum samen met apotheek De Veerse Poort, huisartsenpraktijk De Dolfijn, huisartsenpraktijk Bruynzeel, fysiotherapie De Oude Vest en wijkteams van Zorgstroom. Er is nog 200 m2 over voor nog een huurder.

In 2019 open

Het is wachten op de bouwvergunning van de gemeente Middelburg en de wijziging van het bestemmingsplan. Dat duurt zes tot negen maanden. Daarna start de bouw. Het is de bedoeling dat de nieuwe HAP in 2019 de deuren opent.

Lees ook: