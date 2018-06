Deel dit artikel:











Drugspand in Rilland drie maanden dicht

Een woning aan de Bathseweg in Rilland is vanmorgen gesloten in opdracht van burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal. In het pand werden eerder een hennepkwekerij en een hennepdrogerij ontdekt. Een handelshoeveelheid softdrugs was in huis.

Bathseweg 1 in Rilland (foto: Google Maps) De sluiting van de woning geldt voor drie maanden. Wat betreft de gemeente Reimerswaal mag vanaf 18 september weer iemand het pand betreden. De sluiting past in het beleid van de Zeeuwse gemeenten. De burgemeesters hebben eerder afgesproken om overtredingen die te maken hebben met hard- of softdrugs hard aan te pakken. Lees ook: Overlast drugspanden strenger aangepakt