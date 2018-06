Dit gevaarte is de grootste grijper ter wereld en hij is gemaakt in Zierikzee

Het kostte verkoopleider Riny Stoutjesdijk langer om hem te verkopen, dan om hem te maken. "Je bent maanden met de klant bezig om dingen af te stemmen en te onderzoeken of het mogelijk is wat de klant wil. Uiteindelijk kregen we in december de order binnen en zijn we in januari gestart. De mannen in de fabriek hebben hem binnen zes maanden afgebouwd. Dat is heel snel", vertelt hij.

Verkoopleider Riny Stoutjesdijk vertelt over de grijper aan klanten (foto: Omroep Zeeland)

De grootste grijper wordt gebruikt om steenkolen uit vrachtschepen te lossen. "We maken grijpers voor droge bulkgoederen: ijzererts, kolen en graan bijvoorbeeld. Voor klanten is het belangrijk om zo veel mogelijk per keer uit een vrachtschip te halen. Het kost duizenden euro's om ze aan de kade te laten liggen en elk uur dat ze eerder klaar zijn scheelt geld", zegt Stoutjesdijk.

Het kan nog groter

Op de vraag of het nog groter kan, knikt hij bevestigend. "Wat ons betreft kan dat, maar we zijn afhankelijk van de kranen waaraan de grijpers komen te hangen. Als die kranen niet meer kunnen tillen dan de grijper met inhoud, dan heeft het ook geen zin om een grijper groter te maken", legt hij uit.



Deze week nog gaat de grijper in delen op transport naar Azië. Een klant in Maleisië zit er met smart op te wachten. "Hij gaat volgende week vanuit Rotterdam op transport en dan duurt het zo'n vier tot vijf weken tot hij er is. Dan gaat er een medewerker vanuit ons daar naartoe om hem mee in elkaar te zetten. En over een paar weken ga ik er ook een kijkje nemen. Dat is de room op de koffie", zegt Stoutjesdijk.

Stoutjesdijk werkt al 32 jaar bij het bedrijf in Zierikzee. "Ik ben gestart op kantoor, maar mijn baas vroeg na een paar jaar of ik de verkoop in wilde. Dat leek mij in eerste instantie helemaal niks, maar dat is toch alweer 27 jaar geleden", lacht hij. Ondertussen reist hij de wereld over om de grijpers te verkopen. "Dat is misschien nog wel het leukste aan het werk."

Het bedrijf valt ook in de prijzen

Het bedrijf bestaat al bijna 100 jaar en timmert de laatste jaren flink aan de weg. Zo won het vorig jaar nog een prijs binnen de branche. Want door de International Bulk Journal is het beloond met een award voor het ontwikkelen van de meest innovatieve technologie voor grijpers van bulkgoederen.

In april kreeg het ook nog eens de Red Dot Award, dé internationale design prijs. Die onder andere ook is uitgereikt aan de iPhone en BMW. En deze week werd ook bekend dat het in de MKB Innovatie Top 100 staat van de Kamer van Koophandel. In september wordt bekend op welke plek het Zierikzeese bedrijf geëindigd is.