Kerkhove onderuit in eerste kwalificatieronde Wimbledon

Lesley Kerkhove is in de eerste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van Wimbledon uitgeschakeld. De tennisster, afkomstig uit Zierikzee, verloor van de Tsjechische Marie Bouzkova in twee sets: 3-6, 0-6.

Kerkhove onderuit en plaatst zich niet voor Wimbledon (foto: OZ) Na iets meer dan een uur spelen zat het kwalificatietoernooi er al op voor Kerkhove. De eerste set ging met 3-6 verloren en in de tweede set kreeg de tennisster helemaal geen voet aan de grond. Bij een 0-5 tussenstand verzilverde de negentienjarige Bouzkova haar eerste matchpoint. Zo won de Tsjechische, die 28 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst dan Kerkhove, in twee sets. Dubbeltoernooi Toch hoeft Kerkhove nog niet naar huis. In het dubbeltoernooi is ze met haar partner Marozava namelijk direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Dat begint vanaf maandag 2 juli.