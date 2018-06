Veiligheid Nollestrand niet op orde; 'Het is wachten op een ongeluk'

Stranpaviljoens Panta Rhei en Boka Bizarro Beach aan het strand van Vlissingen (foto: Jan Daniels uit Vlissingen)

Volgens de ondernemers houdt de strandwacht het Nollestrand niet in de gaten. Zij zijn er alleen om de badgasten aan het Badstrand in de gaten te houden.

Ik wacht op het moment dat er een ouder naar mij toe komt om te vertellen dat zijn kind verdronken is." Rogér Mastbooms van strandpaviljoen Boka Bizarro Beach

De vragen van Mastbooms en zijn collega's zijn opgepakt door de ChristenUnie in Vlissingen. Die partij heeft hun zorgen aangekaart bij het college. Mastbooms is blij dat er zo snel actie wordt ondernomen.

Het is voor zijn gevoel, twee voor twaalf. "De zomer is eigenlijk al begonnen dus het kan elk moment fout gaan", zegt de eigenaar van Boka Bizarro Beach. "Ik wacht op het moment dat er een ouder naar mij toe komt om te vertellen dat zijn kind verdronken is."

Aan de bel trekken

De veiligheid van het Nollestrand en Westduinstrand moet geregeld worden door het waterschap. "Het is belachelijk dat wij aan de bel moeten trekken maar we doen het wel", zegt Mastbooms. "Het is niet anders. Wij willen voor onze gasten graag een veilige omgeving bieden."

Het waterschap Scheldestromen geeft nog geen commentaar.

