Voor Sebastiaan (26) was Lego zijn redding

Waardevolle kracht

Inmiddels is hij een waardevolle kracht in de Bloksjop en wordt door zijn collega's gezien als een Lego-deskundige. Zijn werkzaamheden bestaan uit het sorteren van Lego, het foto's maken van complete sets, het bijhouden van de webshop en het helpen van klanten in de winkel. "Daarnaast, en daar ben ik best trots op, heb ik een nieuw systeem bedacht voor het magazijn, zodat onderdelen makkelijker te vinden zijn."

Sebastiaan op zoek naar een ontbrekend stukje Lego (foto: Omroep Zeeland)

Sebastiaan heeft in de afgelopen twee jaar veel geleerd. "Ik ben erachter gekomen dat ik veel meer kan, dan dat ik dacht. Ik heb hierdoor meer zelfvertrouwen gekregen." Ook heeft hij door het werkleerbedrijf veel meer sociale contacten dan vroeger. "Ik voelde me erg eenzaam en dat werd alleen maar erger. Ik stond laat op, ging laat naar bed en zag weinig mensen. Maar doordat ik hier aan de slag ging, kreeg ik weer ritme en structuur in m'n leven."

Door WLB Zeeland heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en heb ik m'n leven weer terug. Ik ben zelfs momenteel aan het solliciteren naar een echte baan." Sebastiaan Nieuwkamp - medewerker

Solliciteren

Het gaat inmiddels erg goed met Sebastiaan. Hij woont sinds een jaar op zichzelf en is momenteel aan het solliciteren. "Ik wil 't liefst in een winkel gaan werken. Het contact met klanten vind ik namelijk erg leuk." Hij is WLB Zeeland erg dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om in de Bloksjop aan de slag te gaan. "Echt, anders zou ik niet weten wat er gebeurd zou zijn.''

Sebastiaan is Lego aan het sorteren (foto: Omroep Zeeland)

