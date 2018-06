Overname van EMTÉ-winkels door Jumbo en Coop goedgekeurd

De EMTÉ-supermarkt in Kapelle, hier op een archieffoto, wordt een Jumbo (foto: Omroep Zeeland)

Het distributiecentrum van EMTÉ in Kapelle wordt ook overgenomen door het consortium. Het wordt in eerste instantie gedeelde eigendom van Jumbo en Coop. Wat er op termijn met het distributiecentrum gebeurt, is nog niet bekend.

Zeeuwse medewerkers behouden hun baan

De EMTÉ-winkels waren in handen van de groothandel Sligro, die ze voor 410 miljoen euro van de hand deed. Bij de overname zijn landelijk rond de 6.200 medewerkers betrokken, die samen goed zijn voor 2.700 voltijdsbanen. Eerder werd al gemeld dat zij allemaal meegaan naar de nieuwe eigenaren, dus ook de Zeeuwse medewerkers behouden hun baan.

Hieronder kun je zien welke keten de Emté-winkel bij jou in de buurt overneemt.

Deze naam komt er boven de EMTÉ-winkel bij jou in de buurt te staan

Winkellocatie Nieuwe eigenaar/formule Arnemuiden Jumbo Franchise Heinkenszand Jumbo Hoek Coop Franchise Hulst Jumbo Kapelle Jumbo Franchise Kloosterzande Jumbo Franchise Koudekerke Jumbo Franchise Kruiningen Coop Franchise Middelburg, Johan van Reigersbergstraat Jumbo Middelburg, Vrijlandstraat Jumbo Oostkapelle Jumbo Franchise Serooskerke Coop Franchise 's-Gravenpolder Coop Franchise Sluis Jumbo Vlissingen Jumbo Franchise Zoutelande Jumbo Franchise

In Zeeland zijn nu nog geen Coop-vestigingen. De winkels in Hoek, Kruiningen, Serooskerke en 's-Gravenpolder zijn dus de eerste vestigingen van die winkelketen in Zeeland. Onze provincie neemt door deze overname afscheid van de EMTÉ. Datzelfde gebeurde eerder al met de supermarktenketens A&P, C1000, Golff, Konmar, MeerMarkt, Super de Boer, Végé en ViVo.

Voorwaarde

Landelijk gaat het om de overname van 130 EMTÉ-filialen, waarvan er 79 worden overgenomen door Jumbo en 51 door Coop. De ACM stelt wel als voorwaarde voor die overname dat Jumbo in Eindhoven, Reusel en Veghel een winkel verkoopt, zodat er in die plaatsen voor consumenten genoeg te kiezen valt. Door de overname zou er op die plekken te weinig concurrentie overblijven, vindt de toezichthouder na eigen onderzoek. De ACM moet de kopers voor deze drie Jumbo-winkels nog wel goedkeuren.

Naast de goedkeuring van de ACM hebben ook de betrokken ondernemingsraden een positief advies uitgebracht over de op handen zijnde deal. Daarmee lijkt niets meer de overname in de weg te staan. De betrokken partijen verwachten de transactie op 'korte termijn' af te ronden.

