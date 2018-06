Financiële meevaller voor meeste huurders RWS

RWS in Goes (foto: Google Maps)

Huurders krijgen uiterlijk 1 augustus het bedrag op hun rekening gestort. Hoeveel iedere huurder terugkrijgt, hangt af van de woonduur en de borg die huurders bij de start van hun huurcontract hebben betaald. Mensen die na 1 januari 2018 zijn gaan huren krijgen geen geld gestort. Huurders met een betaalachterstand krijgen niks of een gereduceerd bedrag terug.

Waarom krijgen huurders de borg terug?

RWS is sinds begin dit jaar gestopt met het heffen van borg voor nieuwe huurders. De borg werd gebruikt op momenten dat huurders de woning niet netjes achterlieten of als er sprake was van een huurachterstand. Meestal was de waarborgsom veel te laag, waardoor huurders alsnog een rekening toegestuurd kregen.