Klachten over te hoge werkdruk Arduin vinden gehoor in Tweede Kamer

Directeur Arduin krijgt zwartboek over werkdruk (foto: Omroep Zeeland)

De klachten van het Arduin-personeel waren door vakbond FNV gebundeld in een zogeheten zwartboek, met de titel Als het je niet bevalt, dan kun je gaan... De directeur van Arduin, Peter van Wijk, nam het boekje gisteravond in ontvangst.

Onrust onder personeel

In het boekwerk staan onder meer zaken als onrust onder personeel door de te hoge werkdruk, medewerkers die ziek thuis komen zitten, waardoor er nog meer werk terecht komt op de schouders van mensen die nog wél werken, en afdelingen worden samengevoegd op één locatie terwijl dat eigenlijk niet kan.

De PvdA wil nu weten van de minister of de hoge werkdruk en personeelstekorten bij Arduin al bekend waren en of er al acties zijn ondernomen om de problemen op te lossen en zo ja welke. De antwoorden op de Kamervragen van de minister worden binnen drie weken verwacht.

'Veranderingsproces'

Directeur Van Wijk zegt in een reactie op het zwartboek van de vakbond dat het hoge verzuim, het personeelstekort en de te hoge werkdruk komen door wat hij een 'veranderingsproces' noemt. "We zijn bezig met verhuizen van cliënten zodat er beter toezicht gaat komen, er betere kwaliteit van zorg komt en mensen minder alleen komen te staan." Ook het ziekteverzuim, dat ligt op 7,60 procent noemt hij hoog, maar dat komt in de sector vaker voor, zo voegt hij er aan toe.

De PvdA vindt dat een veranderingsproces dat zo'n zware druk op een zorgorganisatie als Arduin legt en leidt tot een ongezonde situatie voor medewerkers en cliënten 'onzorgvuldig is vormgegeven'. Verder omschrijft de partij de reactie van de directeur op het hoge verzuim als 'laconiek'. De PvdA vindt dat hij vergelijkbare verzuimpercentages bij andere zorgaanbieders gebruik 'als excuus'.

Bedreiging voor kwaliteit van zorg

De combinatie van te hoge werkdruk en personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorgsector zorgen volgens de PvdA ook in andere delen van het land tot onverantwoorde situaties voor medewerkers. De partij ziet dat als een directe bedreiging voor de kwaliteit van zorg.

Het PvdA-Kamerlid John Kerstens heeft dan ook aangekondigd morgenavond, bij het debat over de Verpleeghuiszorg, aandacht te gaan vragen voor de personeelstekorten en toenemende werkdruk in de zorg in krimpgebieden.

