'De Rijncruises moeten veel vaker Zeeland aandoen'

Riviercruiseschip in het Kanaal door Walcheren (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Om de cruiseorganisaties te verleiden om Zeeland, Brabant en Zuid-Holland aan te doen, wordt de Dutch Delta Cruise Port opgericht. Die brengt alle toeristische mogelijkheden onder de aandacht en zorgt dat de stops makkelijk te organiseren zijn. Het is handig voor cruiseorganisaties om met één partij aan tafel te zitten en niet met elke gemeente apart.

'Nog veel potentie'

Riviercruises volgen de grote Europese rivieren als de Rijn met afslagen naar interessante regio's. Voor Zeeland is nog veel te winnen. "We hebben maar een klein deeltje van de markt", zegt provinciebestuurder Carla Schönknecht. "Daar zit nog veel potentie." Juist nu Amsterdam de toevloed van cruiseschepen afhoudt vanwege de grote drukte van toeristen in de stad, liggen er volgens Schönknecht nog veel kansen voor de Zeeuwse delta.

Voor de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port (DDCP) trekken de drie provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland elk 12.500 euro uit. Ook de deelnemende gemeenten gaan eraan bijdragen. Over drie jaar moet de DDCP zonder subsidies draaien.

Niet aangesloten

Middelburg en Vlissingen hebben zich niet aangesloten bij de Dutch Delta Cruise Port. "Ik hoop dat ze zich alsnog bij ons aansluiten", zegt Fred Witte van DDCP.

Eerder werd al een stichting opgericht om meer cruiseschepen naar Zeeland te halen en ook de gemeente Tholen heeft eerder aangekondigd meer riviercruisetoeristen naar de gemeente te willen halen.

