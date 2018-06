Zeeuws kopstuk No Surrender langer vast

Jas van lid motorclub No Surrender (foto: Omroep Zeeland)

Rico R. wordt net als No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen en kopstuk Theo ten V. uit Klazienaveen verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie, zware mishandeling, valsheid in geschrifte en afpersing. Dat zijn ernstige feiten, waar een celstraf van minimaal twaalf jaar op staat. Bovendien is volgens de rechter de kans op herhaling aanwezig. Daarom blijven ze voorlopig vastzitten.

Bijna honderd getuigen

De strafzaak tegen de drie kopstukken van No Surrender wordt vermoedelijk volgend jaar inhoudelijk behandeld. De verdachten willen bijna honderd getuigen horen in de strafzaak tegen hen, om aan te tonen dat de verstandhouding van hun organisatie met meerdere gemeenten altijd goed is gebleven.

Vorig jaar februari werd Rico R. tijdens een politie-inval opgepakt bij zijn woning in Hulst. De politie doorzocht toen ook zijn bedrijf en een café in Clinge waar clubavonden van No Surrender worden gehouden.

Klaas Otto al vrij

De oprichter van No Surrender, Klaas Otto, die een tijd in cellencomplex Torentijd in Middelburg zat, is wel op vrije voeten gesteld. Hij kwam twee maanden geleden vrij na anderhalf jaar in voorarrest te hebben gezeten.

