Nieuwe 100-borden moeten snelheidsduivels op notoire 'racebaan' doen afremmen

Op de Sloeweg, tussen 's-Heerenhoek en de Westerscheldetunnel wordt regelmatig veel harder gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 100 km/h. Het aantal snelheidsovertredingen op deze weg is voor de provincie aanleiding om actie te ondernemen.

Nieuwe borden

In maart van dit jaar werd er al een campagne gehouden om te hard rijden tegen te gaan. Volgens de provincie is te hard rijden een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. De campagne was een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Onthulling nieuw 100-bord aan de Sloeweg moet hardijers doen afremmen

Volgens deze organisaties is een te hoge snelheid de oorzaak van één op de drie dodelijke verkeersongelukken. En als iedereen zich aan de snelheidslimieten zou houden, zijn er jaarlijks 25 tot 30 procent minder letselslachtoffers in Nederland.

Dé rijbewijs-afpak-plek

Vorig jaar werden in ieder geval elf automobilisten op de Sloeweg bij 's-Heerenhoek betrapt die meer dan vijftig kilometer per uur te hard reden, als je het Twitteraccount van de verkeerspolitie mag geloven. En ook dit jaar was het al op zijn minst negen keer raak op diezelfde weg. Die geldt dan ook in onze provincie als dé rijbewijs-afpak-plek bij uitstek.

