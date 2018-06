Roompot mag dijk Nieuwvliet asfalteren en verbreden

De Nieuwehovendijk bij Nieuwvliet mag verbreed en geasfalteerd worden (foto: Actiegroep Zeekraal)

Eerder beweerden bewoners dat Roompot al was begonnen met het werk aan de dijk, terwijl er nog sprake was van een bezwaarperiode. Roompot heeft dat ontkend. De omwonenden zijn bang voor veel extra bouwverkeer en wilden dat de werkzaamheden zouden stoppen. Daarom hebben de bewoners bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd.

560 vakantiewoningen

Met de uitspraak van de rechtbank treedt de vergunning feitelijk in werking en mag Roompot verder gaan met de aanleg van het Noordzee Beach Village. Het park is een samenvoeging van campings Pannenschuur, Hof ter Willigen en De Boshoeve. In totaal komen er meer dan 560 vakantiewoningen. Roompot steekt 126 miljoen euro in het park.

