Boeren hebben last van droogte: 'Nog geen paniek, wel zorgen'

Het zat de boeren van meet af aan tegen. Door de regen in het voorjaar kon het land pas vier weken later dan normaal bezaaid worden. Meteen daarna kregen delen van Zeeland te maken met extreme regenbuien. ''Dan slaat de grond als het ware dicht'', legt Bram de Visser uit. ''Dan gaat de structuur van de grond hard achteruit en dat is niet zomaar hersteld.''

Liever niet meteen een plensbui

De warmte en de droogte daarna zorgden ervoor dat de grond zo hard als beton werd. Een flinke plensbui lost dat niet op. ''We hebben, ideaal gezien, eerst een beetje regen nodig'', zegt boer Bernard Teunissen uit Kortgene. Dan kan 'de grond rustig openen'. Daarna mag het dan wel flink regenen. ''Maar een enorme plensbui brengt alleen maar meer schade toe.''

De grond van boer Teunissen in Kortgene heeft het zwaar te verduren (foto: Omroep Zeeland)

En de planten op zijn land hebben het al zo zwaar. Alhoewel boer Teunissen hoop op herstel heeft. ''De aardappels en de bieten hebben een groot herstelvermogen. maar de uien, dat komt nauw. Die moeten nu zo'n beetje gaan bollen en dat doen ze niet. De planten zijn nog niet zo ver.

Waarom niet sproeien?

Een simpele oplossing zou zijn: de sproeier erop! Maar dat gaat bij deze boer niet. Er zit zout in het water en daardoor is het onbruikbaar als beregening. Boer Teunissen moet het doen met de regen die er valt. En dat is niet zo veel. De oogst zal waarschijnlijk tegenvallen. Maar, zo vindt hij, een kleine oogst heeft ook een voordeel: "Als het zo blijft, gaat de aardappelprijs stijgen. Dat is gunstig. Want weinig voor veel is beter dan veel voor weinig!''