Concert at SEA 2018: Omroep Zeeland is erbij!

Concert at Sea 2017 (foto: Concert at Sea )

Op donderdagavond heeft Concert at Sea een primeur: de Zeeuwse avond. Op deze avond staan Zeeuwse artiesten als Danny Vera, Racoon en Gwen van Oeveren op het programma. BLØF ontbreekt niet op de eerste dag van het eigen festival. De band staat samen met het Zeeuws Orkest op het podium, onder toeziend oog van veel inwoners van Zoutelande, die speciaal door BLØF zijn uitgenodigd. Een samenvatting van verschillende optredens is terug te zien in de nieuwsuitzending op vrijdag. In het programma Evenement van de Week, dat op maandagavond 2 juli wordt uitgezonden, staat de zaterdagavond centraal.

Radio

Ook op radio zijn we er het hele weekend bij. Op vrijdag en zaterdag tijdens de muziekmiddag schakelen live we naar het festivalterrein op de Brouwersdam.

Online

Op de Facebookpagina Uit in Zeeland hoef je niets te missen van het festival. Op die pagina wordt verslag gedaan van de sfeer en de optredens. Like Uit in Zeeland om op de hoogte te blijven van updates.