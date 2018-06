Deze Zeeuwen nemen het op tegen Feyenoord

Steve Schalkwijk legt aan voor een strafschop namens het Zeeuws Elftal tegen Willem II (foto: Paul ten Hacken)

Selectie Zeeuws Elftal

coach Dolf Roks Joan van Belzen (Arnemuiden) Jonathan Constansia (Hoek) Mitchell Braafhart (Kloetinge) Renzo Roemeratoe (Vlissingen) Fabian Wilson (Hoek) Lionel Fitsch (Hoek) Gert-Jan van Leiden (Hoek) Bart Deprez (Smitshoek) Milton Roemeratoe (Vlissingen) Jelle Klap (geen club) Thomas van den Houten (AFC) Ruben Hollemans (GOES) Reguillo Vandepitte (Hoek) Erwin Franse (GOES) Francis Kabwe Manengela (Halsteren) Roy Mulder (Kloetinge) Yarick Dorst (Barendrecht) Steve Schalkwijk (GOES) Daniël Wissel (GOES) Mart de Kroo (GOES) Tim de Winter (GOES) Roycel James (GOES)

Het Zeeuws Elftal speelt drie wedstrijden tegen profclubs deze zomer. Op woensdag 4 juli begint de selectie van trainer Dolf Roks tegen KV Oostende (selectie in link hieronder), op zaterdag 7 juli is Feyenoord dus de tegenstander en op donderdag 12 juli sluit het Zeeuws Elftal af tegen AZ (selectie wordt later bekend).

