Brandweer Oosterland oefent met nieuwe brandweerwagen

De nieuwe tankautospuit is de basis van de Zeeuwse brandweervoorziening. Het is zeker overdag voor sommige posten moeilijk om de tot nu toe benodigde zes vrijwilligers op tijd op de post te krijgen om uit te rukken. Met de nieuwe wagen zijn vier mensen al genoeg, maar kan het dus ook met maximaal zes mensen. Er zijn minder mensen nodig omdat er bij de oude wagen altijd iemand bij de tankautospuit moest blijven. De nieuwe tankautospuit kan op afstand worden bediend en op slot worden gezet.

Oefening

De brandweerploeg oefende vandaag bij een boerderij in de buurt van Oosterland. Ploegleider Leon Otte: "We zijn heel blij met deze nieuwe wagen. We kunnen blussen met schuim en gewoon water, en alle apparatuur is heel compact opgeborgen in de wagen. Vroeger moesten we een beetje zoeken, dat is nu niet meer het geval".

Een belangrijke zaak is nog wel het aantal vrijwilligers. Ook de brandweer in Oosterland is naarstig op zoek naar mannen en vrouwen die graag brandweerman willen zijn.