Meeste stakers in Zierikzee en Sint-Maartensdijk, in Goes de minste

Een bus van Connexxion op de Stationsbrug van Middelburg (foto: Alfenaar / Flickr CC BY-SA 2.0)

Volgens Connexxion is het aantal stakers vergelijkbaar met de vorige stakingen in het streekvervoer. Cijfers per regio kunnen ze niet geven, maar landelijk rijdt 25 tot 40 procent van de Connexxion-bussen. Bij andere vervoerders ligt de stakingsbereidheid volgens een woordvoerder stukken lager dan de vorige keer.

Aantal stakers later bekend

Chauffeurs die meedoen aan de staking, hadden tot vanmorgen 11.00 uur om zich aan te melden bij een van de zes aanmeldpunten in de provincie.

Opkomst 11.00 uur

Plaats Opkomst stakers Sint-Maartensdijk 90% Zierikzee 90% Terneuzen 85% Middelburg 75% Oostburg 70% Goes 60%

Omdat niet alle chauffeurs staken rijdt er wel een enkele bus, maar Connexxion kan besluiten om ook die bussen in de remise te houden. Om onder andere te voorkomen dat reizigers op hun heenreis wel een bus kunnen nemen, maar op de terugreis niet.

Het stakingsbesluit werd maandag genomen door FNV en CNV. In eerste instantie zou de staking afgelopen maandag al starten, maar de vakbonden besloten de bemiddelaars in het conflict nog enkele dagen tijd te geven.

Onbepaalde tijd

Buschauffeurs liggen al maandenlang in de clinch met hun werkgevers over een nieuwe cao. Tot wanneer de staking duurt is nog niet duidelijk. Vakbond CNV is van plan om tot en met vrijdag te staken en vakbond FNV wil sowieso tot en met zondag het werk neerleggen. FNV spreekt ook van een staking voor onbepaalde tijd. FNV-leden staken tot de werkgevers over de brug komen. Vrijdag worden de stakingen geëvalueerd en wordt besloten hoe de stakingen verder gaan.

Chauffeurs in het streekvervoer wil betere afspraken over loon, werkdruk en extra pauzes. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt de eisen onhaalbaar en onbetaalbaar.