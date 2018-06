Deel dit artikel:











Voorlopig nauwelijks busvervoer in Zeeland

Het streekvervoer staakt vanaf vandaag in heel het land. Voor Zeeland betekent dit dat er niet of nauwelijks busvervoer is. Buschauffeurs liggen al maandenlang in de clinch met hun werkgevers over een nieuwe cao, onderhandelingen daarover zijn opnieuw op niets uitgelopen.

Een bus van Connexxion op de Stationsbrug van Middelburg (foto: Alfenaar / Flickr CC BY-SA 2.0) In Zeeland wordt al het busvervoer verzorgd door vervoersmaatschappij Connexxion. Het merendeel van de chauffeurs zal waarschijnlijk meedoen met de staking met als gevolg dat ook de meeste bussen niet zullen rijden. Tot wanneer de staking gaat duren is nog niet duidelijk. Vakbond CNV is van plan om tot en met vrijdag te staken en vakbond FNV wil sowieso doorgaan tot en met zondag. FNV spreekt ook van een staking voor onbepaalde tijd. FNV-leden leggen het werk neer tot de werkgevers over de brug komen. Niet overal wordt gestaakt Een enkele Zeeuwse bus zal vandaag wel rijden, zo is de kans groot dat de bus van Zierikzee naar Rotterdam wel rijdt, omdat deze dienst wordt uitgevoerd door een externe busmaatschappij die door Connexxion is ingehuurd. Ook zullen buurtbussen met vrijwillige chauffeurs gewoon rijden. Het stakingsbesluit werd maandag genomen door FNV en CNV. In eerste zou de staking ook al afgelopen maandag starten, maar de vakbonden besloten het vorige week uit te stellen. Op die manier wilden ze de bemiddelaars in het conflict meer tijd geven. Het personeel wil betere afspraken over loon, werkdruk en extra pauzes. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt de eisen onhaalbaar en onbetaalbaar.