Zeeland wordt wakker: staking busvervoer, nieuwe brandweerwagen en dijkversterking

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Staking busvervoer

In het hele land staakt het streekvervoer vandaag. Voor Zeeland betekent dit dat er niet of nauwelijks busvervoer is. De chauffeurs liggen al maanden in de clinch met hun werkgevers. Onderhandelingen over een nieuw cao zijn opnieuw op niets uitgelopen.

Brandweer Oosterland oefent met nieuwe blusvoertuig TS4 (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe brandweerwagen

De brandweer van Oosterland heeft een nieuwe tankautospuit. Met de nieuwe wagen zijn er niet langer zes mensen nodig, maar volstaan vier brandweerlieden. Omdat het overdag steeds moeilijker wordt om zes vrijwilligers op tijd op de brandweerpost te krijgen, is gekozen voor deze nieuwe type wagen. Gisteravond maakten de vrijwilligers voor het eerst kennis met de wagen tijdens een oefening.

Werkzaamheden bij Nieuwehovendijk Nieuwvliet stilgelegd (foto: Actiegroep Zeekraal)

Omwonenden praten mee over dijkversterking

Een stuk dijk tussen Hansweert en Schore moet binnen nu en vijf jaar vesterkt worden. Om te voorkomen dat omwonenden verrast worden door de manier waarop Waterschap Scheldestromen dit werk wil uitvoeren, werd er gisteren een bijeenkomst gehouden. Op deze manier wil het waterschap erachter komen hoe de bewoners tegen de versterking aankijken.

Varen bij Wilhelminadorp (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

De dag start eerst met wat wolkenvelden, maar die trekken al snel weg om plaats te maken voor de zon. Met 22 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden in het oosten van de provincie belooft het een mooie zomerse dag te worden.