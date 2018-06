Deel dit artikel:











Auto over de kop, bestuurder naar het ziekenhuis

Op de Kruispoldersedijk bij Graauw is gisteravond laat een auto op de kop in de sloot terechtgekomen. De bestuurder is daarbij gewond geraakt.

Rond 23.15 uur raakte de bestuurder van de weg en kwam op zijn kop in een sloot tot stilstand (foto: HV Zeeland ) Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur. Behalve een ambulance was ook de brandweer gealarmeerd. Zij hebben het slachtoffer uit de auto bevrijd. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen en de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.