'Dertig procent kans dat 'ie wel rijdt, dus ik neem de gok'

Een enkeling op het busstation in Goes hoopt dat er wel een bus rijdt (foto: Omroep Zeeland )

Hij wacht nu op zijn moeder, die hem komt ophalen en hem naar zijn werk brengt in Koudekerke. Nadat de verslaggever aan hem uitlegt waarom de chauffeurs staken, begrijpt hij het wel.

"Ik kan me zeker inleven in hun situatie. Het is gewoon druk voor ze", zegt hij. "Maar het is gewoon vervelend als je gewend bent om een bus te nemen, dat die er ineens niet meer is."

Ik waag de gok

Even verderop staat een scholiere te wachten op de bus. Zij weet wel degelijk van de stakingen af, maar neemt graag de gok: "Ik kan drie bussen nemen naar school. Dus de kans dat er toch nog eentje komt, is toch 30 procent", zegt ze opgewekt.

"En als die toch niet komen, dan kan ik altijd nog de trein nemen, ben ik alsnog op tijd op school, maar dan moet ik betalen", zegt ze verwijzend naar haar busabonnement.

Goed gegokt

Last van de staking heeft ze verder niet, ze begrijpt het wel. "Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze werken voor een goed loon en als ze dat niet krijgen dat er dan actie wordt ondernomen."

Later blijkt dat ze goed heeft gegokt, want niet veel later komt bus 646 naar het Calvijn College in Goes aangereden en kan ze gewoon met de bus naar school.

'zit al een paar uur te wachten'

In Goes heeft een vrouw minder geluk. Als onze verslaggever haar rond half tien spreekt, zit ze al een paar uur te wachten op de bus naar Zierikzee. "Ik wilde eerst de bus pakken van 7.21 uur, maar die ging niet. Dus toen ben ik even terug naar huis gegaan, en nu zit ik weer hier." Maar vooralsnog zonder resultaat. Ze had om 8.00 uur op haar werk moeten zijn, maar dat heeft ze dus niet gered.

Ander vervoer regelen lukt niet meer, omdat al haar collega's en vrienden al op hun werk zijn en haar niet kunnen brengen. Haar laatste hoop is gevestigd op een geparkeerde bus op het busplein "Ik hoop dat die zo gaat rijden, maar er lijkt niet veel beweging in te zitten."