Deel dit artikel:











Wie is er acht koeien kwijt?

Mis jij sinds sinds vanmorgen acht koeien? Dan word je vriendelijk verzocht even met de politie te bellen. Want vanmorgen liepen de koeien op de weg bij IJzendijke. Waar de koeien vandaan komen, is onbekend.

Koeien losgebroken bij de N61 (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Toen de koeien tijdens hun avontuurtje de drukke N61 dreigden op te lopen, vond de politie het welletjes en zijn de dames na overleg met een lokale boer in een wei gezet. Belgen Daar kon achterhaald worden dat de koeien een Belgische eigenaar hebben, vanwege het oormerk dat de koeien dragen.