Zeeland rocks! Drie hits in Vlaamse hitparade

Screenshot uit de videoclip Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert (foto: BLØF)

Zoutelande is van de drie 'Zeeuwse'nummers nog het succesvolst met een tweede plek in de lijst, maar vijf plekken lager op nummer zeven staat al 'Zeeland' van de De Geest. Het nummer is geschreven door Geert Vanloffelt uit Genk. Tegen Het Nieuwsblad zegt hij dat het lied al in de planning zat, nog voordat Zoutelande uitkwam.

"Ik ga al sinds mijn zestiende naar Zeeland op vakantie", zegt Vanloffelt. Zijn nummer gaat in tegenstelling tot dat van BLØF niet over een oud strandhuis, maar over een oude zomerliefde.

'Zeeland' - De Geest

Het derde 'Zeeuwse' nummer in de hitparade komt veel mensen - tegen wil en dank misschien - bekend voor. Want op plek 25 staan Tamara en Tom met Zomer in Zeeland. Een cover van het gelijknamige nummer van Saskia en Serge uit de jaren '70.

Zangeres Tamara verzekert Het Nieuwsblad dat het nummer heel anders klinkt dan het origineel, omdat ze het in een country-jasje hebben gestoken. Net als Vanloffelt had het duo uit Maldegem al voor het succes van Zoutelande plannen voor deze cover.

Zomer in Zeeland - Tamara en Tom

Of de hits hetzelfde effect teweegbrengen als bij Zoutelande is nog afwachten. Maar Tamara en Tom zijn in ieder geval nu al tevreden, want ze hebben met de 25ste plaats de hoogte notering ooit gehaald.