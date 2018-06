'Nederlanders willen koste wat kost gelijk zijn aan elkaar'

De integratiecommissie hield de afgelopen maanden vaak personeelsbijeenkomsten, borrels en andere activiteiten. Bedoeling was de Vlamingen en de Zeeuwen dichter bij elkaar te brengen. De Vlaamse en de Zeeuwse cultuur blijkt op de bedrijfsvloer nogal eens te verschillen.

De Nederlander wil gelijkheid op de werkvloer. De Vlaming wil ondersteuning van zijn baas." Peter Mortier, integratiecommissie North Sea Port

"De Zeeuwen zeggen dikwijls dat wij hiërarchisch zijn", zegt de Vlaming Peter Mortier. Hij leidt samen met de Zeeuw Cor van de Woestijne de integratiecommissie van North Sea Port. "Wij vinden juist dat Nederlanders erop staan zelf de verantwoordelijkheid willen nemen en gelijkheid willen op de werkvloer. De Vlaming heeft juist graag de ondersteuning van zijn baas."

Mont Ventoux

Cor van de Woestijne ziet dat de Vlamingen en de Zeeuwen binnen North Sea Port elkaar steeds meer beginnen op te zoeken. "Afgelopen weekend zijn mensen uit Terneuzen en uit Gent in Frankrijk naar de Mont Ventoux gegaan om die samen te beklimmen. Helemaal zelf georganiseerd."

Volgens Van de Woestijne zal de fusie tussen Zeeland Seaport en de haven van Gent na de zomer pas echt duidelijk voelbaar worden. Afdelingen schuiven in elkaar en taken worden opnieuw verdeeld. "Sommige taken die nu in Terneuzen worden uitgevoerd, verhuizen naar Gent en omgekeerd. Ook leidinggevenden gaan overstappen."

Laatste handtekeningen

De handtekeningen voor de fusie zijn al in december gezet, onder toeziend oog van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse premier Geert Bourgeois. Toch zal de fusie aanstaande vrijdag pas echt een feit zijn, als de laatste handtekeningen onder de laatste documenten worden gezet.

Thermphos

Het gaat om documenten die onder meer te maken hebben met de sanering van het vervuilde terrein van voormalig fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost. Na lange onderhandelingen zijn de saneringskosten verdeeld tussen North Sea Port, de provincie Zeeland en het Rijk.

Haven in Gent (foto: Omroep Zeeland)