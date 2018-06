Cornelis nieuwe trainer bij Hoofdplaat

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

Cornelis is geen onbekende in het Zeeuwse amateurvoetbal. In het seizoen 2010-2011 was Cornelis de trainer van Corn Boys en daarvoor trainde hij acht seizoenen lang Cadzand. Nu keert hij terug in Zeeuws-Vlaanderen.

Hoofdplaat eindigde vorig seizoen op de achtste plaats in de 5e klasse A.