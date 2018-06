Fase 2: zeer hoge kans op natuurbrand door droogte

archieffoto (foto: Martijn de Koeyer)

Fase 1 is de vervanger van de codes lichtgroen, groen en geel. "De kleuren waren gekoppeld aan de operationele inzet. Maar ook gericht op het publiek", zegt woordvoerder Corrie Brand van de VRZ. "We hebben gemerkt dat de kleurcodes verwarring gaven voor het publiek, door de associatie met de weercodes. Daarom is besloten om voortaan van fase 1 en fase 2 te spreken."

Uitleg fases

Tijdens fase 1 worden geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Fase 2 wordt ingesteld als er een langere tijd van droogte wordt verwacht. Hierdoor is de kans aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert. Mensen kunnen gewoon de natuur in, maar vuur maken is niet toegestaan.

"Bij de oude situatie merkten we dat mensen niet meer de natuur in durfden bij een code rood", legt Brand uit. Dat kwam omdat deze code bij extreem weer ook wordt afgegeven. Die verwarring is nu in ieder geval weg."