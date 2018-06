'Dit is foute boel. Ik ga straks neervallen, dacht ik'

Hartritmestoornissen

Van Dijke kampt al drie jaar met hartritmestoornissen. De klachten werd afgelopen winter erger omdat Van Dijke meer is gaan trainen. De stoornissen werden zo erg dat hij noodgedwongen moest stoppen. "Na een inspanning ging mijn hartslag omhoog, terwijl die juist hoort te dalen. Mijn hartslag kwam boven de 220 met een piek van 276. Dat was gewoon heel eng. Dit is foute boel, ik ga neervallen, dacht ik.", aldus Mick van Dijke.

Zenuw weggebrand

Volgens Van Dijke is er toch nooit sprake geweest van een bedreigende situatie. Wel moest hij stoppen met sporten en is hij uitgebreid onderzocht. Onlangs onderging Van Dijke een ablatie. "Via mijn liezen zijn ze in mijn hart gegaan. Op zoek naar de zenuw die de verkeerde impuls gaf. Die is vervolgens weggebrand. Ik ben onlangs nog op controle geweest en de dokter heeft gezegd dat ik er helemaal vanaf ben."

Ablatie is een behandeling bij hartritmestoornissen. De arts blokkeert de elektrische prikkels die het ritme verstoren. Ableren gebeurt via een katheterisatie of (kijk)operatie. Bij hartritmestoornissen is de elektrische aansturing van het hart verstoord. Er ontstaan prikkels op verkeerde plaatsen, of ze volgen een verkeerde route over het hart. Bij een ablatie beschadigt de arts het hartweefsel juist op die plaatsen. De littekens die ontstaan, blokkeren de voortgeleiding van elektrische prikkels Meer informatie lees hier over vindt je op www.hartstichting.nl

Niet makkelijk geweest

Van Dijke werkt inmiddels aan zijn herstel en wil een vervelende periode afsluiten. "Het is niet makkelijk geweest. Het is het motortje van je lichaam en als daar iets aan mankeert, is dat niet fijn."

Snel op de fiets

Tien dagen na de ingreep zat Van Dijke al weer op de fiets. Hij doet ook weer mee aan wedstrijden. Dit najaar wil hij goed presteren bij het wereldkampioenschap mountainbiken voor junioren. "Ik wil daar bij de beste drie eindigen."

Tim (links) en Mick van Dijke (foto: Omroep Zeeland)

Preventief onderzoek

Mick van Dijke traint samen met zijn tweelingbroer Tim van Dijke, die geen last heeft van hartritmestoornissen. Tim van Dijke gaat zich binnenkort laten onderzoeken. "We lijken in alles veel op elkaar. Het is puur uit preventie dat ik me laat onderzoeken."