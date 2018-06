Brand in loods Nieuwdorp

Voorbeeld van een nissenhut. De nissenhut bij Kloosterboer wordt gebruikt als werk- en opslagplaats. (foto: HenkvD via Wikipedia Commons)

De brandweer werd om 14.00 uur opgeroepen om in een nissenhut te blussen. Een hogedrukreiniger had vlam gevat. De rook die daarbij vrijkwam, trok in de richting van enkele schepen aan de kade. De VRZ adviseerde de bemanning van die schepen om uit de rook te blijven.

Rook waait in de richting van enkele schepen aan de kade. (foto: HV Zeeland)

Na een half uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) dat de brand zich niet verder leek uit te breiden. Om 14.40 uur werd het sein brand meester gegeven. In de nissenhut is brand-, rook- en roetschade ontstaan, er zijn geen gewonden gevallen. Na het ventileren kon de brandweer weer terug naar de kazerne.