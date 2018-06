Waarom de koning komende zaterdag naar deze Zeeuw luistert

Jeroen van Hoek als commando. (foto: Nationaal Comité Veteranendag)

Op de bijeenkomst staan verhalen van veteranen centraal, die Jeroen van Hoek aan elkaar zal praten. "Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is voor veteranen. Er is veel onbekendheid over wat wij hebben meegemaakt."

"Wist is veel wat ik ging doen!"

Van Hoek is behalve veteraan ook dichter en verteller. Al tijdens zijn middelbare schooljaren schreef hij van alles opschreef in schriftjes, maar wat hij wilde worden was voor hem zelf ook niet zo duidelijk. Wel wist hij zeker dat hij geen saaie kantoorbaan wilde. Daarom koos hij na het zien van Tom Cruise in de film Top Gun voor een carrière in het leger waar hij uiteindelijk bij de commando's terecht kwam opzoek naar avontuur in Afghanistan.

Eigenlijk had Van der Hoek geen idee wat hem bij de commando's te wachten stond. "Ze zochten hoger opgeleiden voor fysiek en lichamelijk zwaar werk, en ik dacht dat mijn drang naar avontuur zou worden bevredigd." Nadat er voor het eerst op hem werd geschoten, realiseerde hij zich pas echt waar hij terecht was gekomen. Toch kijkt hij met een positief gevoel terug op zijn tijd in Afghanistan.

Na terugkeer nog een paar maanden in oorlogsmodus

Wennen moest Van der Hoek wel toen hij terug kwam in Nederland. "Je lijf staat nog zo'n drie tot vier maanden in de oorlogsmodus, en voor dat je ook in je hoofd weer rustig bent, ben je een jaar verder" Vooral in de rij van de supermarkt bijvoorbeeld voelde hij zich opgejaagd. Een trauma heeft hij er niet aan overgehouden, maar anderen waren wel duidelijk sneller weer gewend in Nederland.

Jeroen van Hoek als verhalenverteller. (foto: Nationaal Comité Veteranendag)

Nu is Van Hoek dichter en verteller en treedt hij op door het hele land. Tijdens Veteranendag zal Van Hoek zijn verhaal vertellen aan genodigden in de Ridderzaal en schrijft hij ter plekke een gedicht. Vandaag was hij te gast in de Zeeuwse Kamer, luister het hier terug: