'Er is meer nodig voor de Westerschelde Ferry dan wat verfraaiingen'

Jaarlijks varen zo'n 600.000 mensen mee met de veerboot. De provincie wil een ontvangst die beter bij Zeeland past, een ontvangst die open en gastvrij is. Als eerste stap hebben de wachtruimtes, de terminals en de ferry's zelf een make-over gekregen.

Een van de nieuwe panelen in de terminal in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Kritiek

Volgens wethouder François Babijn van de gemeente Sluis, die ook bij de onthulling aanwezig was, is er meer nodig voor de Westerschelde Ferry dan wat verfraaiingen. "Hier komen we er niet mee", zegt hij. "Na de zomer gaat de provincie terug naar een uurdienst en varen met één boot. Dat betekent dat er afvaarten geschrapt worden. We moeten met zijn allen een vuist maken om dit te voorkomen en de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheden."

