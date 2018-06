Alles klaar voor Concert at Sea

De Stichting Renesse vierde vijftien jaar geleden het 50-jarig jubileum met een gratis concert van BLØF aan de Brouwersdam. "Dat concert was zo succesvol dat het is uitgegroeid tot een terugkerend jaarlijks festival; Concert at Sea. En daarom vieren we het 65-jarige bestaan nu met een extra donderdag" zegt festivaldirecteur Lesley Grieten.

Festivalweer

Het weerbericht voor de komende dagen ziet er volgens Grieten fantastisch uit. "Het wordt rond de 22 tot 24 graden met een noordelijk windje, dus ideaal om drie dagen feest te vieren met elkaar". Ook met het bezoekersaantal zit het wel goed. "We verwachten morgen 20.000 bezoekers. Dan is alleen het strandpodium en hoofdpodium toegankelijk. Vrijdag en zaterdag zal het hele terrein open zijn en verwachten we 40.000 bezoekers per dag", aldus Grieten.

