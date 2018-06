En dan zitten we hier in het oude strandhuis... met een Zoutelande Blond

De mannen van BLØF met brouwmeester Jens van Stee van Slot Oostende (foto: BLØF )

"Het is een blond biertje, een beetje troebel door de tarwe", vertelt brouwmeester Jens van Stee van Slot Oostende. "We hebben Zeeuwse granen uit Kloosterzande gebruikt. Daar hebben we citroengras, sinaasappelschil en koriander aan toegevoegd om hem verfrissend te maken. Dat komt met de temperaturen van komend weekend goed uit."

Geïnspireerd op een Frans biertje

Van Stee liet zich inspireren door een biertje wat de mannen van BLØF graag drinken. "Ik heb dat Franse biertje als inspiratiepunt gepakt. Vervolgens ben ik mijn eigen recept gaan schrijven met aspecten die zij er graag in wilden hebben."

Volgens de brouwer is het bier mooi vol geworden voor een biertje met een percentage van zes procent. Het is niet de eerste keer dat de brouwer met BLØF samenwerkte, ook vorig jaar brouwde Van Stee een biertje speciaal voor Concert at Sea. "Dat was op kleinere schaal en een klassieker en simpeler biertje."

De band hoopt dat het biertje deze zomer ook bij horeca in Zeeland te verkrijgen is. "De eerste vierduizend liter hebben we al uitgebracht", vertelt Van Stee. "De tweede partij staat nu te gisten, die gieten we over twee of drie weken in flesjes."